جلسات عمل مكثفة لأحمد حلمي من أجل «إكس»

يستعد الفنان أحمد حلمي لبدء تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد، والذي يحمل اسما مبدئيا بعنوان "إكس"، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

ويجرى أحمد حلمي جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة والمخرج محمد شاكر خضير للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم وترشيح الأبطال وتحديد موعد مبدئي لتصوير الفيلم المتوقع عرضه في عام 2022.

الفيلم يعتمد على الكوميديا السوداء التي برع أحمد حلمي في تقديمها في أفلامه السينمائية.

واستقرت الشركة المنتجة للفيلم على الفنانة روبي لتقوم بدور البطولة النسائية امام الفنان أحمد حلمي ومن المقرر أن توقع بشكل رسمي على العمل خلال أيام.

مسلسل النجيب

في سياق آخر، يستعد أحمد حلمي لمسلسله الجديد الذي وضع صنّاعه اسمًا مبدئيًا له وهو «النجيب»، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولم يستقروا على الاسم النهائي للعمل حتى الآن، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمي من تصوير فيلمه الجديد.

وشارك أحمد حلمي كضيف شرف في مسلسل «الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغني، سلوى عثمان.

أحمد حلمي سفير للنوايا الحسنة



وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد اعلنت في وقت سابق عن تعيين الفنان أحمد حلمي، سفيرًا للنوايا الحسنة في المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لـ«يونيسف» على «تويتر»: «انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تمَّ تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

ونشر الحساب فيديو للقاء تيد شيبان، مدير «يونيسف» الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع أحمد حلمي، وقال في الفيديو: «عندما تخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعهم وتجعلهم يضحكون».

وهو ما دعا أحمد حلمي للرد عليه، قائلا: «وأنا النهارده كمان فخري زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دي، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلي، لكن على المستوى الإقليمي».