ضبط طالب دبلوم يؤدى الامتحان بدلا من آخر بـ«آداب المنصورة»

تمكنت مشرفو الأمن الإدارى بكلية الآداب جامعة المنصورة، من اكتشاف قيام طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى بأداء الامتحان بدلا من طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب بالجامعة، وذلك أثناء الكشف على هوية الطلاب.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ من مشرف أمن إداري بكلية الآداب جامعة المنصورة، بضبط طالب يدعى زياد ب.ا. ف.١٩ سنة طالب بالصف الثالث بمدرسة سمنود الصناعية، دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، حال قيامه بحضور امتحان مادة "الجغرافيا" للفرقة الثانية بكلية الآداب، بدلا من الطالب المقيد بالكلية ويدعى، علاء خ.ا.



توجهت قوة من مركز شرطة قسم أول المنصورة وألقت القبض على طالب الثانوى بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع الطالب الجامعى لذهابه لمدينة القاهرة وعدم تمكنه من حضور الإمتحان وتحرر المحضر الازم للواقعة وتولى النيابة التحقيقات.

ونظمت الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع صندوق الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطى احتفالية باليوم العالمى لمكافحة المخدرات والإدمان برعاية علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب بالدقهلية وإشراف الدكتور طارق الباشا وكيل المديرية للشباب وبحضور حامد العزب مدير عام إدارة الشباب وسلوى عبد المنعم مدير إدارة التدريب وتنفيذ المشروعات والأخصائي على حامد والأستاذة شيماء عادل وكيل التنمية البشرية بالمحافظة ومسئولين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمتطوعين بالصندوق.

واشتمل اللقاء عرض مسرحي حول دور الأسرة الفعال فى الحفاظ على الأبناء من الإدمان والتعاطى وعلى أهمية الأسرة فى توجيه ابنائها إلى ما يفيدهم وحثهم على الانتباه لهذا الضرر الذى يعد سببا جوهريا في تحويل المجتمع من الصالح إلى الأسوأ.

وشارك بالحضور الدكتوره سحر الدكرورى الأستاذة بجامعة المنصورة لعلاج الادمان والتعاطى والتي تحدثت عن أهمية إنقاذ الشباب من الإدمان وطرق العلاج وطرق الوقاية للحفاظ على أبنائنا وأشارت في حديثها إلى القانون الجديد الذي تم تشريعه للموظفين والذي ينص على فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات بعد منحه فرصة ستة أشهر للعلاج في سرية تامة وفي حالة تخاذله واستمراره في الإدمان يتم فصله دون اللجوء للقضاء.

وأضافت بأننا نعمل تحت شعار أنت اقومى من المخدرات والذي يتم رفعه كشعار على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم كل المشاركين في إعداد وتنفيذ الندوات التوعوية للصندوق والمشرفين على إقامة اللقاء.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن عن الموافقة على إعادة تشغيل مستشفى تمى الأمديد المركزي كباقي مستشفيات ومنشآت الخدمة الصحية بالدقهلية لاستقبال جميع المرضى وتقديم كافة أوجه الخدمة الطبية له في جميع التخصصات، بعد أن تم تخصيصه كمستشفى حجر صحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة عودة جميع الأطباء وهيئة التمريض المنتدبين خارج المستشفى لممارسة أعمالهم في خدمة المرضى والمترددين، وأن يتم فتح العيادات الخارجية.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من كافة روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.