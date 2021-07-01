احتفالية بالقصور اليوسفية بمدينة نجع حمادي بذكرى ثورة يونيو

احتفلت المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، اليوم الخميس، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت الدكتورة سحر وزيري، المشرف على المجموعة المعمارية الأثرية، أن احتفالية اليوم، جاءت في إطار احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي استعادت فيها مصرنا الغالية هويتها الثقافية والتاريخية، ودورها الإقليمي والعالمي الرائد.

وأضافت وزيري، أن الإحتفالية التي تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور أحمد حسن، مدير عام مناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية، تضمنت عروض فنية وأغاني وطنية قدمها تلاميذ حضانة النيل للغات، بمشاركة العاملين بالمجموعة الأثرية.

وأوضحت الدكتورة سناء فرج سقاو، مفتش الآثار الإسلامية والقبطية، أن المجموعة المعمارية نفذت خلال الفترة الماضية أول عرض مسرحي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتة أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجعل المجموعة المعمارية نافذة ثقافية وحضارية، ومنارة سياحية في محافظة قنا.

وشهدت المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي، أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة عناصرها، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيها، حيث تم افتتاحها لاستقبال الزائرين في سبتمبر 2019م.

وتستقبل المجموعة المعمارية الزائرين يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بجانب استقبال الراغبين في تصوير السينمائي والتلفزيوني والوثائقي، وفق القواعد المنظمة لذلك.

وتجدر الإشارة إلي أن اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، قد زار قصر البرنس يوسف كمال منذ أيام قليلة بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وطالب الآثار بضرورة وضع القصر على قوائم البرامج السياحية، وذلك لوضع المدينة والمحافظة على خريطة المناطق السياحية، خاصةً أن قصر البرنس يوسف كمال يتفرد بمعماره وبنايته المتفرده من نوعها الخاص.