قيادي شبابي يطالب بإنشاء مجلس قروي العوامية بسوهاج

طالب أحمد سليمان أحمد سليم، أحد شباب سوهاج، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية «العوامية» التابعة لمركز ساقلتة، بوجود مجلس قروي العوامية، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين داخل القرية والقرى المجاورة، وليكون بذلك ثالث المجالس القروية في المركز، بعد مجلسي قروي سفلاق الذي يضم 8 قرى، والجلاوية الذي يضم 6 قرى.

واقترح «سليمان» أن يضم المجلس القروي الجديد كل القرى المجاورة لقرية العوامية، والتي تحدها من كل الاتجاهات، وهي: الطوايل الغربية جنوباً، والكتكاتة شمالاً، وفاوجلي ونجوع بني واصل ونجوع الرياينة شرقاً.

وأضاف: «تدشين مجلس قروي العوامية يخفف من أعباء الموطنين في التوجه إلى مجلسي سفلاق والجلاوية، واللتين تبعدان عنها وما يجاورها لمسافة بعيدة، ويحد من التزاحم في الجهات الحكومية والخدمية».

ودعا «سليمان» إلى إنشاء مجمع خدمي لهذه القرى به جميع المصالح الحكومية، مثل الجاري إنشاؤه في سفلاق والجلاوية بصفتهما مجالس قروية، الأمر الذي ييسر على أهالي هذه القرى، والتي يربطها بـ«العوامية» مودة وصداقة وعلاقات نسب.

واعتبر إنشاء مجلس قروي العوامية يحققق عدالة التوزيع، بوجود مجلس قروي سفلاق في الجنوب، ومجلس قروي العوامية بالوسط، ومجلس قروي الجلاويه شمالاً، مشيراً إلى أن العوامية من أكبر قرى ساقلته بعد سفلاق والجلاوية، كما أن هناك العديد من مراكز سوهاج تضم أكثر من مجلسين قرويين.

وناشد «سليمان» المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة ساقلته الاستجابة لهذا الأمر الهام والضروري، من أجل التخفيف عن المواطنين وتقديم خدمات متكاملة لهم، في إطار عمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين.