استقالة جماعية في حزب «الحركة الوطنية»

تقدّم عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح بحزب «الحركة الوطنية المصرية»، اليوم الخميس، باستقالتهم، مسببين ذلك بوجود «سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن».

وجاء في نص الاستقالة: «رئيس الحزب، السيد اللواء رءوف السيد علي، نتقدّم نحن أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية بالاستقالة من الحزب، وذلك لما نشهده من سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن، وما شهدناه خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة، نربأ أن نكون جزءًا من كيان يدعمها».