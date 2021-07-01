وائل الفشني: مستعد لتقديم أغاني المهرجانات بشروط

قال المطرب والملحن وائل الفشني، إن بداية شهرته كانت مع تيتر واحة الغروب مع كاملة أبوذكري والفنان خالد النبوي الذي يعتبر من حسن حظه العمل معهما في بدايته.

وأوضح وائل الفشني في لقائه ببرنامج "عالم بلا حدود" المذاع على قناة الحديث اليوم مع الاعلامي د.عاطف عبد اللطيف في حلقة خاصة احتفالا بذكرى ثورة 23 يونيو، أنه يفضل لون الشجن والصعيدي من الغناء وأغاني التراث الأصيل لأنه تربي على أصوات النقشبندي والشيخ الفشني.

وأكد وائل أنه يقوم بعمل ألحان لصلاح الشرنوبي ويلعب جاز بالرق وهذا سر تميزه الذي نافس به.

وتطرق وائل الفشني إلى أن أول تجربة فنية له كانت في صاحب المقام وتعلم فيها كيفية الجرأة أمام الكاميرا ومن حسن حظه الوقوف أمام حسن حسني وغادة عبد الرازق في مسلسل سلطانة المعز.

وأضاف وائل الفشني أنه يفضل وجوده على المسرح أفضل من أي شئ وعن لون الاغاني الجديدة مثل المهرجانات اكد انه ممكن يغني اغاني المهرجانات اذا توافرت الاغنية المناسبة والكلمة الحلوة ويؤكد ان اغاني المهرجانات لن تستمر بهذا الشكل مع وجود هذه الكلمات ويجب التركيز على اختيار الكلمات التي لها قيمة.

واكد وائل الفشني انه عانى كثيرا من الحروب بشكل كبير ولكن يؤمن بالله وان ارادة ربنا هي التي ستتم .

من جهة أخرى شارك وائل الفنشي في مسرحية "ألمظ وسى عبده" بطولة مروة ناجي، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

المسرحية تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.