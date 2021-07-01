أكاديمية الشرطة تنظم جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية المُشاركة الإيجابية بكل الفعاليات الوطنية لا سيما فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يُعد أهم حدث ثقافي تنظمه الدولة ويتميز بسمعة دولية وإقليمية رفيعة، فقد نظمت أكاديمية الشرطة جناح وزارة الداخلية، والذي يضم باكورة الإنتاج العلمي بوزارة الداخلية، تجسيدًا لاستراتيجية الوزارة الراهنة، والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن.

ويتكون جناح وزارة الداخلية والذي يستمر خلال فترة المعرض من 10 مكتبات شرطية علمية، تتناول أحدث الإصدارات العلمية في مجالات «دراسات الأمن القومي – دراسات مكافحة الإرهاب – دراسات حقوق الإنسان – إصدارات مركز بحوث الشرطة – المقررات الدراسية لكلية الشرطة – الندوات والمؤتمرات العلمية – رسائل الدكتوراه – أبحاث الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية»، فضلاً عن 2 شاشة تفاعلية تتضمن نسخة إلكترونية من دليل الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الاستخدام من جانب المواطنين، حيث يُتيح البرنامج للمواطن التعرف على الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها الوزارة في مجالات «الجوازات – المرور – الأحوال المدنية – تصاريح العمل»، وإجراءات الحصول عليها بشكل مبسط وسهل.

كما يضم المعرض عرضًا لمطويات توعوية توزع على المواطنين للتوعية العامة من مخاطر الجريمة ومخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تجنب وقوع الحوادث والحرائق، والوقاية من صور الاعتداء على الأموال والأشخاص، علاوة على عدد من النشرات التثقيفية والمراصد الأمنية لإبراز الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل التعاون معها والوقاية من مخاطرها.

كما تحرص وزارة الداخلية على توزيع بعض الكتيبات وألعاب تكوين المجسمات وكراسات التلوين على الأطفال المترددين على جناحها، إيمانًا منها بأهمية ترسيخ الدور الوطني لرجال الأمن لدى النشء.

وبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال الزائرين من اليوم في العاشرة صباحًا، إلى العاشرة مساءً، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتزامنًا مع المعرض تنطلق الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض «أون لاين»، عبر المنصة الرقمية للمعرض.