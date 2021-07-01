الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الملك سلمان للإغاثة والأغذية العالمي» يوقعان برنامجا بـ60 مليون دولار لتوفير الأمن الغذائي باليمن

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان والصحة العالمية

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامج تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وذلك وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021، وتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لمنع حدوث مجاعة في اليمن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وقع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعه عن برنامج الغذاء العالمي المدير التنفيذي ديفيد بيزلي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين حول القضايا الإنسانية الذي عقد في مدينة برينديزي بجمهورية إيطاليا.

- أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تأمين 68 ألف و545 طنًا من المواد الغذائية لأكثر من 4 ملايين و900 ألف فرد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات الضالع، البيضاء، الحديدة، الجوف، ذمار، حجة، إب، صعدة، صنعاء، مدينة صنعاء، تعز، أبين، المهرة، حضرموت، مأرب، ويستمر لـ 6 أشهر.

- الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية لدى السعودية

وأكد الدكتور الربيعة، في تصريح صحفي أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق تشكل أولوية لدى المملكة العربية السعودية، التي دأبت على الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الأزمات والمحن، مشيرًا إلى أن دعم المملكة لليمن غطى جميع المجالات الحيوية التي من شأنها تخفيف الأزمة الإنسانية الراهنة، وتوفير سبل العيش الكريم للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقال إن البرنامج الموقع اليوم مع برنامج الغذاء العالمي سيسهم – بإذن الله – في توفير الأمن الغذائي لأكبر عدد ممكن من الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات اليمنية، مضيفًا أن ذلك يأتي امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن التي بلغت 597 مشروعًا بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات و771 مليون دولار أمريكي.

من جهته أشاد "بيزلي"، بالدعم الكبير التي تقدمه المملكة العربية السعودية لحفظ حياة الملايين من المحتاجين في اليمن، مبينًا أن المساهمة السعودية الأخيرة سيكون لها أثر ملموس في تلبية احتياجات الشعب اليمني.

ونوّه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالشراكة الإستراتيجية المميزة مع مركز الملك سلمان للإغاثة التي ستستمر و ستزداد رسوخًا في المستقبل، مضيفًا أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وحمايتهم أينما كانوا خصوصا في ظل جائحة كورونا.

الملك سلمان للإغاثة الأغذية العالمي اليمن الأمن الغذائي برنامج

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وائل لطفي

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