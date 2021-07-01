الأزياء والمجوهرات.. ميجان ماركل على خطى الأميرة ديانا (صور)

يسعى الأمير هارى وشقيقه الأمير ويليام لتكريم والدتهم الراحلة ديانا، وذلك من خلال إنشاء تمثال للسيدة في قصر كنسينجتون (منزلها السابق)، للحفاظ على ذكراها حية.

هذه ليست المرة الأولى التي يُكرم فيها الإخوة الملكيون وزوجاتهم والدتهم الراحلة، فيما يلي بعض الصور التى توضح تكريم الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل للأميرة ديانا في ذكرى وفاتها الستين وفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني.

هذه الصورة كانت لميجان ماركل والأمير هاري بعد الإعلان عن تنحيهما عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة، في 9 مارس 2020، حيث تشبه إطلالة ميجان ديانا عندما كانت حاملاً بالأمير ويليام في عام 1982 ، وعمرها 22 عامًا ، وهي ترتدي فستانًا أخضر معطفاً ومربعاً بشكل مشابه.

ميجان ماركل والاميرة ديانا

اختارت ميجان هذا اليوم الخاص لمشاركة صورة المولود الجديد آرتشي على صفحة العائلة الملكية عبر موقع الصور الشهير "الانستجرام" في عام 2019 مع التعليق: "تذكرها إلى الأبد"، كانت في الخلفية بمثابة إشارة إلى ديانا لأنها كانت الزهرة المفضلة لديها.

هاري وميجان

صورة ميجان في حفل الزفاف وهي حاملة الورود البيضاء والتي تم زرعها في حدائق قصر ديانا ويُقال أن هاري اختار الزهور لباقة ميجان من الحديقة نفسها.

حفل زفاف الامير هاري

استخدم الأمير هاري خاتم الخطوبة من الألماس من مجوهرات والدته الأميرة ديانا.

هاري وميجان

رصدت الكاميرات ارتداء ميجان لخاتم"الزبرجد" من الزمرد من ديانا في طريقها إلى حفل زفافها، تكريما لها.

هاري وميجان

ارتدت ميجان أقراط فراشة ديانا خلال جولتها الخارجية الرسمية الأولى مع هاري كزوجين، حيث زار الثنائي أستراليا ونيوزيلندا وتونجا وفيجي خلال رحلتهما التي استغرقت 16 يومًا في عام 2018، وكان الأمر مؤثرًا حيث قام والدا هاري، الأمير تشارلز والأميرة ديانا، بالرحلة نفسها قبل 35 عامًا.

ميجان

وفيما يخص الأزياء ارتدت ميجان ايضًا من اختيارات حماتها الأميرة ديانا ملابس تشبه لملابسها،لا يستطيع الكثير من الناس ارتداء الأحمر والأرجواني - ولكن هنا ديانا في عام 1989 تألقت به، وارتدته ميجان بنفس ذات الألوان والتصميم.