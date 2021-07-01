بعد حلقة العاصمة الإدارية.. حسين زين يثني على «صباح الخير يامصر» ويقدم الشكر لفريقه

اتصل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بفريق عمل برنامج" صباح الخير يا مصر" عبر شاشة القناة الأولى المصرية، ليقدم لهم التحية والشكر على حلقة البرنامج التي تظهر جهود الدولة المصرية فى التنمية بمختلف المجالات.

وأثنى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على مهنية واحترافية البرنامج فى التناول والعرض لتفاصيل تنفيذ المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية والجهد والعمل الكبير، وبما ستحققه من مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

بث مباشر من العاصمة الإدارية

وكان فريق عمل برنامج" صباح الخير يا مصر" كان قد قدم حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فى بث مباشر على مدار ثلاث ساعات تجولت فيها كاميرات البرنامج الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، والذي كان حلم تحول إلى واقع ونجحت السواعد المصرية في تدشين مرحلة جديدة من العمران بمعدلات إنجاز غير المسبوقة على مساحة تجاوزت الـ 714 كيلو متر مربع.

إبراز إنجازات الوزارات

كما تناول البرنامج المشروعات التنموية الرائعة التي أنجزت بالعاصمة من الوزارات الحكومية، والمدينة الرياضة ومدينة الثقافة والفنون والفنادق السياحية، وأجرى البرنامج عده لقاءات مع المسئولين عن تنفيذ المشروعات والمهندسين والعمال.

و تناولت الحلقة أيضا آخر المستجدات من داخل العاصمة الإدارية ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة امتدت لـ 3 ساعات على الهواء مباشرة.

برنامج "صباح الخير يامصر" من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، غدا، و يرأس تحريره محمد المعتصم، إخراج أحمد النبوي، وباسم عزمي بروديوسر البرنامج.

تأتي حلقة العاصمة الإدارية بعد النجاح اللافت لحلقة غزة، والجدير بالذكر أن فريق عمل برنامج" صباح الخير يامصر" قدم تغطية خاصة من داخل قطاع غزة، حققت نجاحا عبر منصات التواصل الاجتماعي وكانت حديث عدد من القنوات المصرية والعربية.