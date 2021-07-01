الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

160 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بكورونا في النمسا وبولندا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية ووزارة الصحة النمساوية وبولندا تسجيل 160 إصابة و26 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 62 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.


وقال بيان لوزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 650 ألفًا و474 حالة وقد تعافى منها 637 ألفا و909 حالات بينما توفى 10 آلاف و706 حالات.


وأشار البيان إلى تواجد 166 حالة بالمستشفيات منها 52 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتًا إلى أن توزيع اللقاحات المضادة للفيروس سجل 7 ملايين و747 ألفا و28 جرعة، موضحًا أن إجمالي الحالات النشطة في البلاد بلغ 1859 حالة بينما بلغ عدد الاختبارات اليومية 62 ألفًا و633 اختبارًا.
 

كورونا في بولندا

وسجلت السلطات الصحية في بولندا 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و880 ألفا و10 حالات.


وذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم /الخميس/ أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و44 حالة.


وأشار الراديو إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونين و651 ألفا و906 أشخاص.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية


وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

بولندا كورونا وارسو فيينا النمسا فيروس كورونا الصحة العالمية الصحة النمساوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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