الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة بالغربية

عامود أنارة
عامود أنارة

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب مناطق بالمدينة.


وأشرف على الحملة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 35 كشافًا، وتركيب 12 كشاف جديد في نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الأربعاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز.


وأشرف على الحملة اللواء محمد عبدالوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 36 كشافًا وتركيب 11 كشاف جديد في نطاق عدد من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

 

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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