المصريون يستحوذون على 79.5 من تعاملات البورصة خلال الربع الثاني

أظهرت أحدث بيانات لمركز المعلومات بالبورصة، اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري 2021.

وقالت البورصة، إن صافى مبيعات الأجانب بلغت نحو 2.1 مليار جنيه في الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضي، وذلك بعد استحواذهم على نحو 12.7 % من اجمالي تعاملات السوق.

أشارت إلى اتجاه المتعاملين العرب نحو الشراء، حيث سجلت صافي مشترياتهم نحو 460 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في الوقت الذى استحوذ فيه المستثمرون المصريون على نحو 79.5% من إجمالي التعاملات خلال الشهور الثلاث الأخيرة.

على صعيد الأداء، أكدت البورصة على تباين حركة المؤشرات خلال الشهور الثلاث الأخيرة، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية ، فيما صعد نظيرتها الثانوية.

ولفتت إلى تحقيق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، ارتفعا بنسبة بلغت 2.6 %، بما يعادل 17.4 مليار جنيه مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي 2020.

يذكر أن البورصة عطلة رسمية اليوم الخميس ، بمناسبة ذكري 30 يونيو ، على أن تستأنف العمل يوم الأحد من الأسبوع المقبل .

وقال محللون بالسوق، إن تحركات البورصة خلال الفترة الماضية جاءت متقلبة، وسط عمليات مبادلة للمراكز الشرائية والبيعية بين الأسهم والقطاعات المختلقة، مؤكدين أن السوق مر بموجة جني أرباح دفعت الأسهم والمشتريات إلى التراجع بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية ، تلك التي شهدت من عندها ارتدادات تصاعديه خلال معاملات أمس الأربعاء.

وتوقع المحللون عودة البورصة للصعود مع مطلع الأسبوع المقبل، خاصة مع ظهور بوادر لتعافى أغلبية أسهم السوق الكبرى و القيادية ، تلك التي تدعم ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة وبالتبعية المؤشرات الثانوية.