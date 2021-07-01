محافظة الفيوم: غلق 18 منشأة طبية مخالفة خلال حملات مكبرة

محافظة الفيوم: غلق 18 منشأة طبية مخالفة خلال حملات مكبرة
أعلنت محافظة الفيوم، غلق 18 منشأة طبية مخالفة بمركز أبشواي ومدينة الفيوم، وضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.
جاء ذلك خلال حملات مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالاشتراك مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات قامت بالمرور على 62 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مدينة الفيوم ومركز أبشواي، لافتاً انها أسفرت عن غلق 18 منشأة طبية، عبارة عن 5 معامل تحاليل طبية، و3 مراكز طبية لجراحة النسا، و4 عيادات ومراكز للأسنان، و4 عيادات خاصة تخصصات "نسا وباطنة وعيادات مشتركة"، ومركز علاج طبيعي، لإدارتهم وتشغيلهم بدون ترخيص ووجود مخالفات بيئية بها، فضلاً عن ضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.
وأضاف أنه تم رصد بعض المخالفات داخل عدداً من المنشآت الاخرى كعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.
تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.