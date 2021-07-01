ورشة عمل لتفعيل برامج الصيانة في محطات الصرف الصحي بالإسكندرية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية اتباع إجراءات الصيانة القياسية والوقائية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، حفاظا على الأصول والاستثمارات التى تضخها الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة عمل لتفعيل برامج الصيانة في جميع محطات الرفع و محطات معالجة الصرف الصحي، وبحضور مسؤولي الصيانة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدراء المحطات وإدارات الصيانة والأصول و رئيس قطاع التخطيط بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن ورشة العمل تضمنت عرض أسلوب وإجراءات تنفيذ برنامج الصيانة ( master ) وأنسب أسلوب لتطبيقه مع تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية للكوادر البشرية بالشركة، مع مراعاة إجراءات التباعد و والسلامة والصحة المهنية.

كان قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، تفقد خلالها موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي القائمة، والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة دراسات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة بالمحافظة من ترع ومصارف، ودراسات نقل مياه الصرف المعالجة إلي مشروع محطة معالجة الصرف الزراعي بالحمام جنوب الضبعة بطاقة 6.5 مليون م3/ يوم، وذلك لإعادة استخدام المياه المُعالجة في مشروع الدلتا الجديدة.

وشارك نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى ورشة عمل لدراسة الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالمحافظة، ومنها المشروع المُقترح للاستفادة من مياه ترعة راكتا ومصرف العميا، وذلك بحضور الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري السابق، كمنسق عام واستشاري للمشروع، ومسؤولى قطاع المرافق بوزارة الإسكان، وممثلي وزارة الموارد المائية والري، وممثلي جھاز شؤون البيئة.