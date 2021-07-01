إحصاء جديد: نمو أنشطة مصانع منطقة اليورو في يونيو

زاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو في يونيو بأسرع وتيرة مسجلة حسبما أظهره مسح اليوم

الخميس أوضح أيضا أن المصانع واجهت أكبر زيادة في تكاليف المواد الخام فيما يزيد كثيرا عن عقدين.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 63.4 في يونيو من 63.1 في مايو ، وهي قراءة تتجاوز التقدير الأولي البالغ 63.1 وتمثل أعلى قراءة منذ بدء إجراء المسح في يونيو 1997.

وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الشركات لدى آي.إتش.إس ماركت "واصلت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نموا لم تشهده في تاريخ المسح البالغ نحو 24 عاما في يونيو حزيران مع ارتفاع الطلب والتخفيف الجديد لقيود احتواء كوفيد-19".

وبسبب نقص حاويات الشحن وتأثر سلاسل الإمداد بشدة من الجائحة، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 88.5 من 87.1 مسجلا أعلى مستوى في تاريخ المسح.

وفي سياق متصل، تراجع معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو بشكل طفيف في يونيو فبلغ 1,9%، بعدما كان 2% في مايو، الحدّ الأقصى لهدف البنك المركزي الأوروبي، حسب أرقام وكالة "يوروستات" الإحصائية التي نُشرت الأربعاء، فيما يثير ارتفاع الأسعار قلق المستثمرين.

في مايو، سجّل معدّل التضخّم في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحّدة، أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018.

وتثير التوترات حول الأسعار خشية الأسواق المالية من ارتفاع معدّلات الفائدة، لكن البنك المركزي الأوروبي وخبراء كثر يعتبرون أن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي "مؤقتا".

وفي يونيو، كانت الزيادة في أسعار الاستهلاك مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة (+12,5%، مقابل 13,1% في مايو).

وارتفعت أسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة بنسبة 12% على مدى عام، بعد زيادة بنسبة 0,7% في مايو أخيرًا، وارتفعت أسعار الأغذية والكحول والتبغ بنسبة 0,6 في المئة (+0,5 % في مايو).