الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علمية كورونا»: مؤشرات لموجة رابعة من الفيروس

حسام حسني
حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك مؤشرات لموجة رابعة من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسني، أن مصر استطاعت أن تتخطى ثلاثة موجات من انتشار الفيروس حتى الآن في سلام وكانت تجربتها في التصدي لانتشار الفيروس من أنجح التجارب في العالم.  

وأشار حسام حسني إلى أن التزام المواطنين خلال المواجهات الثلاثة بتعليمات وزارة الصحة بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ساهم في التصدي لها، كما أن البرتوكولات العلمية التي وضعتها اللجنة العلمية ساهمت في علاج المرضى الذين كانوا مصابين بأعراض بسيطة إلى متوسطة بنسبة عالية جدا.

وكان قد كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر الآن في مرحلة انكسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا بعد انخفاض أعداد المصابين بالفيروس.

وأوضح أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أن انكسار الموجة جاء بالتوازي مع ارتفاع أعداد المواطنين المقبلين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار حسني إلى أن مراكز تلقي لقاح كورونا تستقبل ما يقرب من 120 مواطن يوميا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 8.4 مليون مواطن للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن وعي المواطن المصري بالأزمة واتباع الإجراءات الوقائية ساعد مصر كثيرا في التصدي للفيروس. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا الموجة الرابعة

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وائل لطفي

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