مطار أسيوط يستقبل أول رحلة قطرية الأحد

يستعد مطار أسيوط الدولي، لاستقبال أول رحلة طيران مباشرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، وسط تجهيزات خاصة وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتصل أول رحلة لخط الطيران المباشر الذي تسيره “إير كايرو” بين الدوحة ومطار أسيوط الدولي، يوم الأحد المقبل، الموافق 4 يوليو الجاري، على أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والجمعة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار أسيوط الدولي، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من الدوحة، وفق البرتوكول المعهود لوصول أول رحلة، بتقليد رش المياه على جسم الطائرة، احتفالا بالوصول إلى المطار.

وتتخذ المطارات المطارات المصرية، بما في ذلك مطار أسيوط الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.