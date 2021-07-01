الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية النيل» تزيل التعديات على 11835 مترًا بأسوان

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية،.

جاء ذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

 

إزالة التعديات على نفقة المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية

 

ونفذت الإدارة العامة لحماية نيل أسوان بإسنا، اليوم الخميس، حملة موسعة لإزالة المخالفات تضمنت إزالة التعديات على مساحة قدرها 11835 متر مربع فى كوم امبو، عبارة عن مبانى وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بنهر النيل، وذلك في إطار الموجة السابعة عشر للإزالات ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، مع ازالة كافة التعديات على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ " الدستور "، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل. 

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين.

حماية العسكري الرى النيابة نهر النيل إزالة وزارة الري المخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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