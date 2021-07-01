مصرع 3 فى حادث سيارة بالطريق الإقليمى بالشرقية

لقى 3 أشخاص مصرعهم بمحافظة الشرقية، اليوم، فى حادث مروع بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي أثناء محاولتهم استبدال كاوتش سيارة، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بمصرع شخصين بالطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس، وانتقلت قوة من الشرطة، وتبين أنه أثناء تعطل سيارة نقل ثقيل من محافظة الدقهلية، نزل قائدها لإصلاح كاوتش السيارة واستبداله بآخر، فرآه أحد السائقين فهبط من سيارته لمساعدته، وساعدهما شخص ثالث، وبينما كانا يجلسان أسفل السيارة، مرت سيارة ملاكى مسرعة دهستهما فلفظا انفاسهما الأخيرة فى الحال، فيما أصيب الثالث بجروح بالغة، وأثناء محاولة إنقاذه بنقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة ولحق بهما.

تم تحرير المحضر اللازم، و جارى العرض على النيابة العامة.

وفى سياق متصل، أصيب 8 أشخاص يوم الاثنين الماضى، فى حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وجارى رفع آثار الحادث.

تلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص أمام مصنع حديد "قوطة" بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص أمام مصنع حديد بنطاق مدينة العاشر من رمضان، أسفر عنه إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وجارى تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير حركة المرور.