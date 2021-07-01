شلل مرورى بسبب انقلاب سيارة محملة بالصابون بالقليوبية

تعطلت حركة الطريق الزراعى بنها القاهرة بمحافظة القليوبية انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصابون سائل أعلى نفق سندنهور بمركز بنها، تم رفع السيارة عن الطريق، وجارى التعامل مع الصابون على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أمام قرية سندنهور بدائرة مركز بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة عقيد هشام دياب وكيل مرور القليوبية و تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام "ع وط 4167" محملة بصابون سائل ، اثر اصطدامها باتوبيس يحمل ارقام "ع م و8251" حيث تسبب في سكب الصابون على الطريق في وقف الحركة المرورية، دون خسائر بالأرواح.

وتمكنت القوات من التعامل مع المواد المسكوبة لسير السيارات، وتم رفع آثار الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة في طريق كفر الور أبو زيد بشبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق كفر الور أبو زيد بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبإشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية و تبين إصابة 5 ركاب وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي

وباجراء التحريات والمعاينة الأولية تبين أنها إصابات خفيفة ولا توجد حالات حرجة وجارٍ رفع السيارة من الترعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها

وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.