الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على تردد قناة النهار 2021 آخر تحديث

قناة النهار
قناة النهار

يبحث الكثير من المشاهدين ومحبي البرامج والمسلسلات التلفزيونية، عن تردد قناة النهار 2021 على القمر الصناعي نايل سات، حيث يعتبر من أكثر الترددات التى يبحث عنها المشاهدين خلال هذه الفترة.

وبعد زيادة عمليات البحث في جوجل عن تردد قناة النهار  يرصد "الدستور" التردد القناة الجديد وهو:

تردد قناة النهار 2021 

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

التردد: 11785.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

وتعرض قناة النهار مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية التي استحوذت على إعجاب الجمهور، والذي دفعته للبحث عن تردد قناة النهار 2021 لمتابعة مواعيد عرض أحدث الأعمال بالدراما المصرية.

وتعد شبكة تليفزيون النهار أحد أهم شبكات القنوات الفضائية في مصر والعالم العربي، وتضم مجموعة من قنوات البث الفضائي العامة والمتخصصة (النهار One - النهار One+2 - النهار دراما - النهار اليوم - النهار نور - النهار سينما - النهار إنتي - النهار رياضة).

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وانطلق تليفزيون النهار في 30 يونيو 2011، حيث افتتحت قناة النهار رياضة في أواخر عام 2011 وبالأخص في 8 ديسمبر والتي تم إغلاقها في 1 فبراير 2016 ودمج برامجها بقناة النهار اليوم وذلك بعد افتتاح قناة النهار دراما في نهاية عام 2011 ثم افتتحت النهار اليوم الإخبارية في مايو 2014 ومن قبلها افتتحت قناة النهار Movies ولكنها لم تستمر طويلاً وتم إغلاقها وذلك قبل افتتاحها لقناة النهار سينما لتنضم إلى مجموعة قنوات شبكة تليفزيون النهار إلى أن تم إعادة تطويرها في الأول من فبراير 2016 ليتم تغيير اسم النهار العامة لقناة النهار One.

قناة النهار قناة النهار الجديد أولياء الأمور التردد القناة الجديد قناة النهار 2021 الأعمال الدرامية الدراما المصرية شبكة تليفزيون النهار مجموعة ترفيهية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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