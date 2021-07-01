«الإخوان» سقطوا في القرى أولا.. ماذا قال إبراهيم عيسى عن الجماعة الإرهابية؟

8 سنوات مرت على وضع حد ونهاية لنظام إرهابي سالت على يديه الاف من دماء المصريين متخذا من الدين الإسلامي ستارًا لهم ومستغلا الوازع الديني لدى المصريين، ليدرك المصريون منذ لحظات الاولى لهم في الحكم مدى المصائب التي كانت تريد هذه الجماعة ارتكابها، و تأتي الذكرى الثامنة من ثورة 30 يوليو المجيدة ونحيي من جديد التاريخ الشاهد على هذه الجرائم.

وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" شهادات الفيلم الوثائقي "قرار شعب "الذي أذاعته قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقناة الأولى بالتلفزيون المصري، وضم لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير مصر.

و قال الكاتب إبراهيم عيسى خلال شهادته بالفيلم الوثائقي "قرار شعب" المذاع بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: "إن نسبة نجاح الإخوان في الانتخابات الرئاسية كانت 52% فقط، وأعتقد أنها مزورة ولكن بمرور ساعات على تلك النتيجة أدرك المصريون أنهم قاموا بعمل مصيبة كبيرة بعد وصول جماعة الإخوان للحكم".

- الإخوان سقطوا في القرى أولًا وعلى المصاطب

وأضاف خلال شهادته:"ان الشعب المصري كان يراهن على الإخوان، ولكنهم سقطوا في القرى أولًا وعلى المصاطب وبعدها سقطوا في المدن، و إنه انتهت فكرة الدولة المسلمة من الأساس فلا يوجد دولة إسلامية، ودولة مسيحية، ولكن هناك دولة أغلبيتها مسلمين، ودولة أغلبيتها مسيحيين، ولكن تدافع عن نفسها باعتبارها دولة وطنية كل من فيها يدافع عنها".

- المصريون اختاروا الوطن

واستطرد إبراهيم عيسى خلال الفيلم الوثائقي، "مصر صحيت فى يوم لقت فيه وطن وفيه جماعة فاختارت الوطن، وما قبل 30 يونيو شهد وجود حالتين، موضحًا أن الأولى سرعة الانتباه والتنبه بذكاء وفطنة لدى المصريين في التقاك أن الإخوان كارثة".

وتابع أن الحالة الثانية هو ظهور نوايا الإخوان وغبائهم وكراهيتهم للشعب، معلقًا "الإخوان لا كانوا عارفين يحكموا أو يهدوا ويشتغلوا بعقل وسياسة، مضيفا الإخوان انكشفوا بسرعة وظهر خوائهم السياسي وعقلهم الضعيف الضحل سياسيًا وعدم مقدرتهم على إدارة البلد"، قائلًا إن الشعب يوم 30 يونيو كان أمام الاختيار ما بين الدولة أو الجماعة".

وذكر أن المصريين خرجوا خلال ثورة 30 يونيو في كل أنحاء مصر بما فيها الصعيد التي كانت غائبة تمامًا في 25 يناير، مؤكدًا أن جميع طبقات المصريين خرجت في 30 يونيو كما وصف استمرار الإخوان في الحكم بأنه كان شروعا في قتل الوطن، متابعًا أن يوم 3 يوليو جعل لـ30 يونيو إنجازا بالخلاص من حكم المرشد.