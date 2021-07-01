ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح وكمية من الذخيرة بالقليوبية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملاتها على البؤر الإجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ، حيث استهدفت حملة مكبرة قرى دائرة مركز شرطة طوخ، أسفرت جهودها عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية اسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم اسلحة بيضاء.

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى ، عدد من الطلقات النارية بحوزة كما تم ضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا وضبط 7 قطع سلاح أبيض وضبط 2 مراقب هارب.

فيما اسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل واصلت مديرية امن القليوبية حملاتها على البؤر الاجرامية فى قرى مركز شرطة طوخ حيث قامت حملة مكبرة إستهدفت قرى دائرة مركز شرطة طوخ أسفرت جهودها عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية اسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم اسلحة بيضاء

ضبط 6 قطع سلاح نارى ، عدد من الطلقات النارية بحوزة كما تم ضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا وضبط 7 قطع سلاح أبيض وضبط 2 مراقب هارب.

كما اسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع.