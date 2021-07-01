مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزير التنمية المحلية

استقبلت الدكتورة رشـا راغـب الـمدیـر الـتنفیذي لـلأكـادیـمیة الـوطـنیة لـلتدریـب الـلواء محـمود شـعراوي وزیـر الـتنمیة المحـلیة، والذي قام بزيارة الأكاديمية والبرنامج التدريبي الخاص بسكرتيرى عموم المحافظات.

وأكدت راغـب، خلال اللقاء أن الـبرنـامـج الـتدریـبي لـ سـكرتـیري الـعموم بـالـمحافـظات یھـدف إلـى صـقل الـمھارات الـھامـة الـتي تـساعـدھـم عـلى إتـمام أدوارھـم الـقیادیـة والـوظـیفیة، ویـتیح فـرصـة تـبادل الأفـكار وتـعمیم الخـطط والمشـروعـات الـناجـحة عـلى جـمیع الـمحافـظات، وكـذلـك تـعظیم الاسـتفادة مـن خـلال عـقد الـمناقـشات وتـبادلالخبرات مع كبار رجال الدولة

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلي رأسها برامج التدريب الموجه للعاملين بالمحليات ، وإعداد كوادر الصف الثاني بالمحافظات ، وكذا تنفيذ التكليف الرئاسي لتدريب 200 من الصف الثاني من القيادات نواه التغيير في المحليات من العاملين الداعمين لمتخذي القرار في المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة ، بالإضافة إلي جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية.

ومن جانبه، أكد وزيرالتنمية المحلية، علي الإهتمام الذي توليه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات بما يساعد علي تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري.

وأشاد " شعراوي " بالبرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة علي كافة المستويات والتي يستفيد منها العاملين بالوزارة والمحافظات علي كافة المستويات ، والتي تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتدعم خطط الدولة المصرية في كافة المجالات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هناك عددًا من برامج التدريب التي تنفذها الوزارة مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ومنها برنامج سكرتيري عموم ، وسكرتيري عموم المساعدين بالمحافظات ، ورؤساء المدن والمراكز والمكاتب الإعلامية والمتحدثين الرسمين ومديري مراكز التدريب ، مشيراً الي البرنامج التدريبي لسكرتيري عموم المحافظات تسعي الوزارة منه تنمية المهارات بما يتماشي مع طبيعة العمل و استغلال وتبادل الخبرات وتعميم الخطط والمشروعات الناجحة بين المحافظات .