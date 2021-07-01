ضبط 29 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى ذات السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى بحملة مكبرة بنطاق مركز دمنهور أسفرت عن الآتي:

بالمرور علي الأسواق والمصانع والمخابز والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية تم ضبط: 29 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالي واحد طن ونصف تقريبا بأحد المخازن، و39 قرص جبنة رومي زنة القرص 12 كيلو بإجمالي 468 كيلو غير صالحة للإستهلاك الآدمي وعليها علامات تعفن، و125 عبوة منظفات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية بأحد مخازن المنظفات، 110 كجم عجوة وملبس منتهي الصلاحية بأحد المخابز السياحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني تصرف في سلع تموينية مدعمه بقيمة ٢٥٠٠٠ ألف جنية، ومصنع زيوت نباتية بدون سجل صناعي وتم التحفظ علي عدد ٥ كرتونة بداخل كل كرتونة ١٤ عبوة زنة الواحدة لتر ، وضبط ثلاجة غير مرخصة وتم التحفظ علي عدد ١٠٠ صفيحة زنة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي ٢٠٠٠ كجم مجهولة المصدر .

كما تم ضبط مركز توزيع مستحضرات التجميل والعطور غير مرخص وتم التحفظ على سرنجات وغيار وكانيولات بإجمالي ١١١٠٠ عبوة، بالاضافة الى تحرير عدد ٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بكمية ١٦ كيلو لحوم بأحد المطاعم و ٦ محاضر إشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية لبعض الأنشطة .

كما قامت الحملة بالمرور علي الصيدليات : تم تحرير عدد ٩ محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي،و تحرير عدد ٨ محاضر لـ ٨ صيدليات حيث تم ضبط عدد ١٠٠٠ قرص و ٨٠ كيس عسل غير مسجله بوزارة الصحة ،و٦٩ برطمان مجهول المصدر "٢٢٠ قرص - ٢ قطرة - ١١٥ قرص - ٥ قرص " تأمين صحي وزراة الصحة وهيئة الشرطة"٣٠٠ قرص - ٣ علبة لبن أطفال - ٥ علبة محلول - ٢٠ امبول "منتهي الصلاحية .

هذا وقد شدد محافظ البحيرة علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.