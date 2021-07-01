أبرزها تسريب شيرين وحسام حبيب.. 11«ترند» تصدروا «جوجل» هذا الأسبوع

تصدرت مجموعة من الأحداث "الترند" على محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الأسبوع الجارى، نستعرضها في السطور التالية.

فيديو سقوط جنات

تصدر اسم الفنانة جنات تريند محركات البحث جوجل بعد أن شاركت جمهورها، بفيديو يجمعها بابنتها الصغيرة أثناء سيرها بجانب حمام السباحة، وظهرت وهي تسقط بشكل مفاجئ داخل المسبح لتتفادى سقوط ابنتها، ونشرت جنات الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت :«ما يقع اللي الشاطر، جنات».

رد نضال الأحمدية على فيديو حسام حبيب

تصدر اسم الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد أن ردت على فيديو الفنان حسام حبيب، الذي نشره على حسابه على "إنستجرام"، وتوعدها بسبب نشر مكالمة والده ، وترد قائلة لا أريد الدخول فى مهاترات مع رجل يبحث عمن يقاتلهم للدخول فى منطقة الضوء بدلاً من إدارة أعمال زوجته وإعادتها لجمهورها، شيرين التى نكن لها الكثير من التقدير والحب ولأجلها أكتفى بهذا الرد بانتظار جولة جديدة".

أزمة شيرين عبد الوهاب

تصدر اسم المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد انتشار تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام للزواج منها لاستغلالها والاستفادة من ثروتها.

حوار علا غانم

تصدر اسم الفنانة علا غانم، محركات البحث واحتلت التريند، عقب حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، والذي تحدثت خلاله عن جوانب في حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها.

فارق العمر بين بسنت شوقي ومحمد فراج

تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي مؤشرات البحث على «جوجل»، عقب عقد قرآنها علي الفنان محمد فراج حيث ترددت بعض الأقاويل، أنها تكبره في السن بثلاث سنوات، وتبلغ من العمر 40 عامًا، بينما هو يبلغ 37 عامًا ، لترد الفنانة "بسنت شوقي" على تلك الشائعات حول فارق السن بينها وبين زوجها محمد فراج.

حجاب حلا شيحة

تصدر اسم الفنانة حلا ، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد أن ظهرت بالحجاب للمرة الأولى بعد زواجها من الداعية “معز مسعود”.

مرض ابنة منال سلامة

تصدر اسم ابنة الفنانة منال سلامة، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد أن كشفت أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن تفاصيل معاناتها مع مرض فرط الحركة "ADHD".

السفيرة هند صبري

تصدر اسم الفنانة هند صبري ، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد أن حصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على جائزة نوبل للسلام 2020.

سليفي فيروز

تصدر اسم المطربة فيروز، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد أن شاركت المخرجة والكاتبة ريما الرحبانى، ابنة جارة القمر فيروز متابعيها عبر حسابها على موقع فيس بوك بصورة لهما معا، وذلك من خلال حسابها على موقع فيس بوك، حيث علقت على الصورة قائلة: "سيلفى والماضي خلفي".

جورجينا وياسمين صبري

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد أن وجهت صفحة غير رسمية منسوبة لعارضة الأزياء والممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز، صور تبرز، تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

فيلم تامر حسني

تصدر اسم المطرب تامر حسني ، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد ان حقق فيلم "مش أنا" الذى حقق نجاحاً كبيراً، فور طرحه فى دور العرض، سواء على مستوى الإيرادات بعدما تخطى المليون الأول فى أول أيام عرضه أو على مستوى تفاعل رواد مواقع "السوشيال ميديا".