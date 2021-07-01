الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» والعكس

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية، وكذلك مواعيد القطارات من الإسكندرية حتى القاهرة.

 

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس كالآتي:


 خط القاهرة - الإسكندرية

 

قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامة الساعة 14.25 ظهرا .

قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.


 

قطارات الإسكندرية - القاهرة:

 

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية الإسكندرية القاهرة مواعيد القطارات من القاهره تعرف على مواعيد القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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