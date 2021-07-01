«برلمانية الوفد» في ذكرى 30 يونيو: السيسي أنقذ مصر ووضعها على الطريق الصحيح

أكد محيي بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن ثورة 30 يونيو سطرها الشعب المصرى بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطنى، ومحفورة فى قلوب وعقول كل المصريين ذلك اليوم العظيم الذي انحاز فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرادة الشعب، وأنقذ مصر والمنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم ووضع مصر على الطريق الصحيح وسريعاً حقق الأمن والأمان والاستقرار وحارب الإرهاب، وغير شكل مصر بالبناء والتعمير والمشروعات القومية العملاقة وظهرت الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد بعد 7 سنوات من الإنجازات والعمل الجاد في جميع قطاعات الدولة المختلفة ليصبح عندنا العواصم والمدن العالمية، والطرق والكبارى، والبنية التحتية، والكهرباء، والصحة، والإسكان الاجتماعي، وغيرها من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بجهود قيادة حكيمة حريصة على مصلحة الشعب.

وقال محيي بدراوي، إن "ثورة 30 يونيو" جاءت لتبني وطنًا وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد "سماسرة الأوطان" وسارقي الأحلام، ليستردوا "مصر الحرة".

وأضاف مستشار برلمانية الوفد: "لقد نجح المصريون في هذه الثورة في الوقوف أمام موجةَ التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة وقالوا كلمتهم لإنقاذ المنطقة من جماعة فرضت نفسها على مقدرات البلاد وحولت مصر بلد الأمن والأمان لمسرح للعمليات الإرهابية وسفك الدماء وتخريب مؤسسات الدولة ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمة الفصل والقول الأخير لتبدأ الدولة المصرية الحديثة عهد جديد من الإنجازات ومواجهة الإرهاب لتبقى مصر بلد الأمن والأمان بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ووجه محيي بدراوى تحية تقدير وإعزاز لشهداء مصر الأبطال من أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن.