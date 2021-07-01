بوتين يوقع قانون يلزم شركات تكنولوجيا المعلومات بفتح ممثليات لها في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلزم شركات عمالقة تكنولوجيا المعلومات بفتح ممثليات لها في روسيا، اعتبارا من 1 يناير 2022.

وسيكون وفقا لهذا القانون على شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية التي يبلغ عدد مستخدميها يوميا أكثر من 500 ألف مستخدم روسي، لزاما بفتح مكاتب في روسيا، وأيضا سيكون على مقدمي خدمات الاستضافة، ومشغلي أنظمة الإعلان، ومنظمي نشر المعلومات إنشاء نفس المكاتب، نظرا لأنها تستخدم أيضا البيانات الشخصية للمواطنين الروس.

وسيتوجب على هذه المكاتب أن تمثل بالكامل مصالح الشركات الأم وستصبح القناة الرئيسة للتفاعل مع المنظم الروسي، وسيتوجب على المكاتب التمثيلية إقامة حساب شخصي على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية الروسية المعنية بالإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدامه للتفاعل مع السلطات.

- عقوبة عدم الامتثال للقانون

وسيتوجب أيضا على عمالقة تكنولوجيا المعلومات وضع نموذج عبر الإنترنت للطلبات المقدمة من الروس (سيتم تحديد التفاصيل بواسطة الهيئة الروسية المختصة روسكومنادزور) ومن يرفض الامتثال لهذا القانون، سيتهدده حظر على الإعلانات، وتقييد على تلقي الأموال من الروس، وحظر على نتائج البحث، وحظر على جمع البيانات الشخصية ونقلها إلى الخارج.

وسيسري قانون الممثليات في روسيا وسيشمل شركات كبرى، مثل ( فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، وتويتر، وواتساب، وتيليجرام ) وغيرها.

- تعليمات بإعداد برنامج للتطعيم ضد كورونا للأجانب وعديمي الجنسية

في سياق أخر أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا، للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل، بحلول 15 يوليو المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني للكرملين، أن الرئيس الروسي أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات الروسية لاتخاذ عدد من الإجراءات التقييدية للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه، أهمها فرض إجبارية التطعيم لعدد من الفئات والقطاعات.