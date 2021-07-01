إغلاق غالبية مواقع استقبال القمح المورد من الفلاحين ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه بداية من اليوم تم إغلاق كافة مواقع استلام وتوريد الأقماح المحلية باستثناء شونة مطحن الواسطى وشونة بني سليمان الشرقية، وذلك في ضوء ما قررته وزارة التموين بإغلاق كافة المواقع الاستلام والتخزين.

وأشار إلى أنه تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني عند تحديد هذين الموقعين بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة، مع استمرار أعمال التوريد بالموقعين بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في منظومة توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة

وأضاف محافظ بني سويف أن إجمالي ما تم توريده بلغ 236 ألف و906 طن قمح، بزيادة 18.4 % عن المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك "منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضى، وأنه سيتم بداية من اليوم "صرف القمح المحلي للموسم الحالي من خلال 6 مواقع بالشون وهي (شونة إهناسيا، شونة ببا، شونة تلت، شونة شنرا، شونة بوهلر، مركز تجميع العالمية)، وذلك تحت إشراف مندوبين من مديرية التموين التي تناشد المزارعين والموردين سرعة توريد ما لديهم من كميات من الأقماح المحلية قبل موعد الغلق النهائي لموسم التوريد بحلول 15 يوليو الجاري، وذلك وفق الضوابط والشروط التي أقرتها اللجنة العليا لتوريد القمح المحلي للموسم الحالي.

وكانت وزارة التموين قد أصدرت توجيهاً وزاريًا، بإغلاق كافة مواقع استلام وتخزين الأقماح المحلية بدائرة المحافظة، مع الإبقاء على موقعين فقط"شونتى بني سليمان ومطحن الواسطى، لاستمرار العمل بهما خاصة مع اقتراب موسم التوريد من نهايته في 15 يوليو الجاري ، وبعد توريد كميات أعلى من المستهدف وضعف الكميات الموردة، حيث تضمن التوجيه الوزاري التأكيد على سحب واستخدام الأقماح المحلية للموسم الحالي للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني، وطبقاً لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المختصة طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2020/2021.