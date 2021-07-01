الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط واتخاذ قرار بشأنها

النائب عبد الباسط
النائب عبد الباسط الشرقاوي

قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال السنوات الـ7 الماضية على وجه التحديد، وهناك اهتمام كبير بقطاع الثروة العقارية بشكل عام.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع العقارات من القطاعات التي شهدت كم كبير من فساد على مدار العصور السابقة، حتى أصبح بمثابة إرث كبير من الفساد والإهمال، وحرص الرئيس على معالجة هذا الكم من المشاكل حلاًجذريا، والتعامل مع الأزمة بمشرط جراح، ما بين التطوير وتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات والتجهيزات للمواطنين، وذلك فى خطوة الغرض منها إعلان خلو مصر من العشوائيات خلال الفترة المقبلة.

وشدد النائب، على ضرورة حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط، خاصة وأن هناك العديد من هذه العقارات صدر لها قرارات إزالة ولكن لم تنف لأيا من الاعتبارات، ما يستوجب سرعة عمل حصر شامل من قبل التنمية المحلية، وعمل قاعدة شاملة حول أعداد هذه المنازل وأماكن تواجدها وهل صدر لها قرارات إزالة من عدمه وأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة حال وجود ذلك.

وأشار عضو اللجنة إلى أن الحصر من شأنه القضاء على فكرة انهيار عقار يوما بعد يوم فى بعض المناطق، وفي نفس الوقت يضع الأمر فى نصابه الطبيعي أمام التنفيذيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالإضافة لتضافر جهود الدولة والقضاء على العشوائيات نهائيا على مستوى الجمهورية.

ياتي هذا فيما شهدت مصر في الأونة الأخيرة انهيار العديد من العقارات المخالفة التي جرى بنائها في أعقاب ثورة يناير 2011 دون تراخيص أو مراعاة لضوابط وشروط السلامة.

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