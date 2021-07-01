الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة: إعلان نتائج التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات، بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الماضي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

كما أكد تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الامتحانات تمت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ بجميع كليات الجامعة ومعاهدها بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

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