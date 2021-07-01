الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تهشم سيارة ملاكي إثر انهيار جدار في الدرب الأحمر دون إصابات

تهشم سيارة
تهشم سيارة

تهشمت سيارة ملاكي، اليوم الخميس، بعدما سقط عليها جدار بأحد شوارع منطقة الدرب الأحمر، ولم يسفر عن وقوع أى مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بسقوط جدار بأحد الشوارع في منطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن وتبين سقوط جدار على سيارة متوقفة ونجاة مواطن تصادف مروره بالشارع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

وفي سياق اخر تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بمنزل بدائرة مركز شرطة جهينة، والثانى بشقة بدائرة مركز شرطة المراغة، وذلك دون حدوث إصابات بالحريقين.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول بنشوب حريق بمنزل  دائرة مركز جهينة انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بشقة بناحية دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك حاصل علي بكالوريوس تجارة – ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية تم تحير محضرين بالحريقين وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سيارة ملاكي تهشم الدرب الاحمر النجدة جدار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021.. عيار 21 يرتفع

«المالية»: الاقتصاد المصرى ثاني أكبر الاقتصادات عربيًا خلال عام 2020

حقيقة نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى الكاميرون

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1-7-2021

«حشرة» برغيف خبز و«جار مزعج».. الحكومة تستجيب لشكاوى المواطنين

برلمانية تطالب بالتحقيق في الاعتداء والتحرش بـ«فتاة عربة النظافة» بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى