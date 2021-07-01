تهشم سيارة ملاكي إثر انهيار جدار في الدرب الأحمر دون إصابات

تهشمت سيارة ملاكي، اليوم الخميس، بعدما سقط عليها جدار بأحد شوارع منطقة الدرب الأحمر، ولم يسفر عن وقوع أى مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بسقوط جدار بأحد الشوارع في منطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن وتبين سقوط جدار على سيارة متوقفة ونجاة مواطن تصادف مروره بالشارع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفي سياق اخر تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بمنزل بدائرة مركز شرطة جهينة، والثانى بشقة بدائرة مركز شرطة المراغة، وذلك دون حدوث إصابات بالحريقين.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول بنشوب حريق بمنزل دائرة مركز جهينة انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بشقة بناحية دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك حاصل علي بكالوريوس تجارة – ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية تم تحير محضرين بالحريقين وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.