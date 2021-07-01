القوات الأفغانية تواصل عملياتها ضد «طالبان»

تواصل القوات الأفغانية، اليوم الخميس، عملياتها وغاراتها الجوية على حركة طالبان أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان رسمي، عن مقتل 258 عنصرا من حركة طالبان وجرح المئات جراء عملياتها العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أفادت وسائل إعلام أفغانية بصد هجوم لحركة طالبان في مديرية غوليان التابعة لولاية هرات، في ظل تواصل عمليات التعبئة الشعبية في ولاية بكتيا.

وكان مسؤولون عسكريون كشفوا أن الولايات المتحدة ستكمل انسحاب قواتها من أفغانستان في غضون أيام؛ لإنهاء أطول حرب أميركية رغم تحذير المسؤولين العسكريين الأميركيين من أن البلاد قد تنزلق إلى أتون حرب أهلية.

كما لفتوا إلى إبقاء حوالي 1000 جندي أميركي لحماية بعض المقرات.

وحذر القائد العسكري الأميركي الجنرال سكوت ميللر، من أن الأمن في جميع أنحاء البلاد يتدهور قبل أسابيع فقط من انسحاب القوات الأميركية الأخيرة.

وأضاف في إحاطة إعلامية نادرة، الثلاثاء الماضي، أن المكاسب الأخيرة التي حققتها حركة طالبان مقلقة للغاية، خصوصاً أنها حصلت في وقت سريع.

وكان قد حذر القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر حركة "طالبان" الأفغانية من شن ضربات جوية ضدها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال ميلر، وفق لوكالة اسوشيتد برس، انه "ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية، عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف".

وأضاف أن "أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية".

وشدد على أن "الجيش الأمريكي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب".

وأشار إلى أن "خسارة القوات الحكومية الأراضي لصالح طالبان لها تأثير على الأمن في البلاد ككل وفي كابل".

وتابع: "السيطرة العسكرية ليست في مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست من مصلحة شعب أفغانستان"، مضيفا أن الوضع الأمني العام "ليس جيدا".