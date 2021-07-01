مستثمرو أكتوبر: مبادرة «حياة كريمة» تحوّل جديدة فى تاريخ الصناعة الوطنية

قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، والأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حول منح الأولوية للمصانع المصرية في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تعد نقطة تحول جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.

وأضاف خميس، أن الصناعة الوطنية والمنتج المحلي كان يعاني في الماضي من تفضيل المنتجات الأجنبية عليه، رغم وجود صناعات وطنية رائدة ومنتجات عالية الجودة كان يجب أن يكون لها الحق والأولوية لتشجيعها.

وأكد أن اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف يعطى إشارة أمل غير مسبوقة في نهضة صناعية وطنية جديدة ستحدث نقلة نوعية في تاريخ الصناعة الوطنية وتنفيذ قرارت وقوانين تفضيله على المستورد.

وتابع رئيس جميعة مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية كل متطلبات تعمير وتطوير قرى مصر بكل ما تحتاجه من منتجات وأعمال بناء، حيث سيغير هذا المشروع وجه مصر بالكامل ويوفر لـ 60% من الشعب المصري تقريبا حياة كريمة أدمية تليق بالمواطن المصري.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس رصد مبلغ 600 مليار جنيه بعد أن كان مخطط له 450 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة " خلال ثلاث سنوات ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه في العام لكل مرحلة خلال خطة التنفيذ وقال بأن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع، والمصانع المصرية لديها فرصة حقيقية لتطوير قدراتها وامكانياتها وتحسين جودة منتجاتها لأن دخولهم في هذا المشروع ستكون فرصة قوية جدا لهم لتحقيق الأرباح.



وقال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن موازنة العام المالى الجديد 2021-2022 تعتبر مؤشر قوى على تحسن الوضع الاقتصادي المصرى وتأمين الحياة العادلة للأجيال القادمة.

وأوضح خميس، أنه لاحظ وجود مخصصات مالية ضخمة للمشروعات القومية ومشروعات تستهدف تحسين حياة المواطن المصري من صحة وتعليم وبنية تحتية، وهو الأمر الذي دعمة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بإصرار من القيادة السياسية والذى كان سببا رئيساً في وضع مصر على الطريق الصحيح.

