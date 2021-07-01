الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ندوة قانونية لشباب المحامين بنقابة جنوب الجيزة الأسبوع المقبل

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة محامي جنوب الجيزة، عن تنظيمها ندوة قانونية لشباب المحامين يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو الجاري، يحاضر فيها وحيد الكيلاني، المحامي، رئيس لجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين، وذلك بمقر نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية.

يتناول المحاضر كيفية التعامل مع موظفي المحاكم وأقسام الشرطة، ودور المحامي في أثناء تحقيقات النيابة في الجنايات وكافة حقوق المتهم، و كيفية قراءة أوراق الدعوى وكيفية التجهيز لمرحلة المرافعة، وعيوب المرافعة، وكيفية تجهيز الدفاع والدفوع في قضايا الجنايات.

كما يتناول المحاضر الحبس الاحتياطي، وشرح القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ودراسة شروط الحبس الاحتياطي، ودراسة الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، ودراسة الاستثناءات الواردة بقانون الحبس الاحتياطي .

ويتناول المحاضر أيضًا الدفاع والدفوع في الجنايات، ودراسة مسرح الجريمة ودور المحامي في أثناء ذلك، كما يقدم تدريبًا على حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ودراسة عشرة قضايا مخدرات، إضافة إلى التدريب على الدفاع والدفوع.

تأتي الندوة برعاية جمال عمر، النقيب الفرعي ومقرري اللجنة عماد عويان، وجمال زعفان، وجمال شمس الدين، ومحمد الفخراني أمين الصندوق، وأمين عام اللجنة، عادل محمد غراب.

وسبق أن عقدت لجنة المرأة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ورشة عمل تطبيقية على دورة «جرائم أمن المعلومات»، وذلك بناءً على طلب المتدربين من المحامين، بحضور مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، وفاطمة الزهراء مقرر لجنة المرأة، ومنظم الندوة، وسعيدة العكرمي، وكيلة نقابة المحامين بتونس- الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب- إلى جانب عددٍ من المحامين والمحاميات من مختلف المحافظات.

ورحب مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، بسعيدة العكرمي، موجهًا لها الشكر على استغلال فرصة تواجدها بمصر، وحضورها لهذه الندوة بقاعة الحريات بنقابة المحامين.

من ناحيته، شرح الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراة في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمحاضر بهذه الورشة التطبيقية، الشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية، وطرق إجراءات رفع الدعوى في الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى التهديدات الإلكترونية التي تقع ضمن جرائم تقنية أمن المعلومات، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

جنوب الجيزة أقسام الشرطة الأسبوع المقبل قانون الإجراءات الجنائية قضايا مخدرات تحقيقات النيابة

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