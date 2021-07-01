الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات

غدا.. افتتاح معرض «إيجي كيدز» لصناعة وتجارة ملابس ومستلزمات الأطفال

معرض إيجي كيدز
معرض إيجي كيدز

ينطلق غدا الجمعة، النسخة  53 من معرض "إيجي كيدز أند نيللي"، والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في صناعة وتجارة منتجات ملابس واكسسوارات الأطفال، برعاية غرفة صناعة  الملابس الجاهزة والمفروشات.

ويستمر المعرض لمدة 3 أيام  للتجار وأصحاب المحلات، ويقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، مدينة نصر.

وتشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها والاكسسوار، الأحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة إالى أثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، وسيتم تخصيص جزء من المعرض أيضا لعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.

ويستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية، ويعد المعرض فرصة  مناسبة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة. 

تحسن ملحوظ في السوق 

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن السوق يشهد حاليا تحسنا ملحوظا في حركة البيع، وأننا اقتربنا من استعادة الوضع قبل ظهور فيروس كورونا ونتوقع ارتفاع نسبة المبيعات خلال الفترة القادمة مع فترة الإجازات والأعياد القادمة.

وأضاف أن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها معرض “نيللي كيدز”، والذي سيقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو المقبل، بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكد أن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار حيث تسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة في عرض منتجاتهم على التجار المحليين أو أصحاب المكاتب الخارجية، وتساعدهم في إبرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الجديد بأفضل الأسعار ويتراوح اعداد المترددين وزوار المعرض إلى ما يقرب من 7 آلاف تاجر أو أصحاب محلات صناعة ملابس الأطفال ومستلزماتها.
 

الملابس صناعة ملابس الأطفال مستلزمات فرصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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