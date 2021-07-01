الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مع ارتفاع الإصابات.. سيدني تكافح للقضاء على سلالة دلتا

كورونا
كورونا

يثبت تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا بسيدني صعوبة السيطرة عليها، رغم كون المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا قيد الإغلاق منذ نحو أسبوع. 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجيكليان، القول للصحفيين اليوم الخميس، أن سيدني ذات الستة ملايين نسمة تقريبا، رصدت 24 إصابة محلية جديدة في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.  

ومنذ بدء التفشي في منتصف يونيو من سائق نقل طاقم رحلة جوية دولية، سجلت سيدني 195 إصابة.

ويأتي التفشي بسيدني في قلب الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تسبب في وضع نحو نصف التعداد السكاني الأسترالي البالغ 25 مليون نسمة قيد الإغلاق.  

وفي حين أن سلطات الصحية تسابق الزمن للقضاء على تفشي سلالة دلتا عبر القارة، أعلنت ولاية ساوث أستراليا اليوم الخميس أنها لم تسجل أي إصابة جديدة.

وفي تناقض صادم للحرية التي كان تمتع بها الأستراليون قبل شهور، جرى فرض قيود البقاء في المنزل والارتداء الإلزامي للكمامات في مدن كبرى مثل سيدني وبريسبان وبيرث.  

 

 

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


إرشادات منظمة الصحة العالمية


وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تفشي سلالة دلتا كورونا كوفيد اللقاح سيدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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