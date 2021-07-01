الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يصدر قرار حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمركز إطسا

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، حركة تنقلات داخلية لرؤساء الوحدات المحلية بمركز إطسا بناء علي القرار رقم 111 لسنة 2021  بشأن التنقلات الداخلية.

وتضمنت القرارات بندب محمد ربيع عبد العاطي رئيس الوحدة المحلية لقرية منية الحيط رئيسا للوحدة المحلية لقرية قلمشاة، وحسن عبد الحميد محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الحجر رئيسا للوحدة المحلية لقرية قلهانة، ويوسف محمود غزير رئيس الوحدة المحلية لقرية جردو رئيسا للوحدة المحلية لقرية الغرق، وحسين أحمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية مطول رئيسا للوحدة المحلية لقرية تطون، وعبد العليم عبد الباقي يونس رئيس الوحدة المحلية لقرية شدموه رئيسا للوحدة المحلية لقرية قصر الباسل، وحسام محمد عبد العظيم سكرتير وحدة قرية شدموه رئيسا للوحدة المحلية لقرية شدموه، أحمد جمعة حسب دكروري سكريتير وحدة قرية الغرق رئيسا للوحدة المحلية لقرية منيه الحيط .

كما شمل القرار عصام السيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرية قلهانه رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبو صير، عبد الحميد عبد المولي عبد الغني رئيس الوحدة المحية لقرية الغرق رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبو جندير، ربيع عبد العزيز عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو صير رئيسا للوحدة المحلية لقرية مطول، وأحمد محمود عبد العظيم سكرتير وحدة قرية قلمشاه رئيسا للوحدة المحلية لقرية جردو.

محافظ الفيوم يتابع موقف ملف تقنين أراضي الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضاً ـ ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.

 وأكد محافظ الفيوم، أنه لا مكان للمتخاذلين فى إدارة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مع اتخاذ الاجراءات الرادعة حيالهم، مشدداً على الجدية والحزم فى إدارة هذا الملف الحيوى، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن وحق الشعب.

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، وخاصة الأراضى ذات الميزات النسبية والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية لما تم استرداده لعدم التعدى عليه مرة اخرى.

وأوضح محافظ الفيوم، ان هذا الملف أصبح ملفاً سهلاً يدار مثله كباقى الملفات داخل المحافظة كملف التصالح وملف"حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه لا يوجد فرصة للكسل او التراخى بهذا الملف الهام والحيوى والمرتبط بمستبقل أجيال قادمة.

تنقلات رؤساء الوحدات المحلية
تنقلات رؤساء الوحدات المحلية
تنقلات رؤساء الوحدات المحلية
تنقلات رؤساء الوحدات المحلية
حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية اطسا بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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