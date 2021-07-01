بعد انخفاض الإصابات.. سنغافورة تتجه لتخفيف قيود كورونا

سجلت السلطات السنغافورية أربع حالات إصابة محلية فقط بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليبقى العدد أقل من 10 حالات لليوم الرابع على التوالي، ما يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود مع تلقي المزيد من الناس للقاحات.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة السنغافورة قولها في بيان، اليوم الخميس، إن جميع الحالات الأربع مرتبطة بإصابات سابقة، بينما تم رصد 6 حالات قادمة من الخارج ووضعها قيد الحجر الصحي.



ومنذ 28 يونيو، لم يسجل المسؤولون السنغافوريون أي إصابات غير مرتبطة بحالات سابقة لفيروس كورونا المستجد.

- طرح إمكانية تخفيف القيود الاجتماعية وعلى السفر



ويعتقد قادة سنغافورة أن التطعيم على نطاق واسع سوف يكون عاملا أساسيا للسيطرة على تفشي الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد، كما طرح المسؤولون إمكانية تخفيف القيود الاجتماعية والقيود المفروضة على السفر لأولئك الذين تم تطعيمهم.



وأظهرت بيانات حكومية أنه حتى 30 يونيو، حصل أكثر من 58% من السكان في سنغافورة على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا، بينما تم تطعيم 8ر36% من السكان بشكل كامل.



وسرعت سنغافورة برنامج التطعيم الخاص بها اعتبارا من الشهر الماضي بإعطاء ما يصل إلى 80 ألف جرعة يوميا، مقابل نحو 40 ألف جرعة يوميا في مايو.

- ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



و في سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.