تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار الدخيلة المنهار والتصريح بدفن الضحايا

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثتي مسنة وشاب لقيا مصرعهما أسفل عقار الدخيلة المنهار بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير لازم، وسؤال مسؤولي الحي.

- النيابة تعاين العقار المنهار

وانتقل فريق من النيابة الي موقع العقار المنهار لأجراء المعاينة اللازمة الحادث، كما أخلت قوات الامن عقار مجاور لعقار الدخيلة الجبل المنهار تأثر بالانهيار، و3 عقارات أخرى مجاورة له كإجراء احترازي لحين العرض على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء الإخلاء دون المنقولات وتوفير مكان للإيواء بإحدى مدارس العجمي.

وأكد المصدر ان العقارات الثلاثة قديمة، يوجد بهم بعض الشروخ الحديثة نتيجة انهيار العقار وتأثر الرابع المجاور للعقار المنهار.

- جهود الإنقاذ

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد نجحت في إنقاذ شخص يدعى السيد أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار من تحت الأنقاض، وذلك عقب تحديد مكانه بالاستكشاف تحت الأنقاض بأجهزة حديثة.

كما تم انتشال جثة المدعو عمرو صابر رجب الشهير بـ " كريم " من تحت أنقاض عقار، فيما لا يزال البحث عن أسرته ومن المتوقع العثور عليهم في نفس مكانه.

وحددت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، مكان الطفل كريم احد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك عقب قيامهم باستخدام تقنية حديثة لاستكشاف الأشخاص المتواجدة تحت الأنقاض بمعدات حديثة.

واكد مصدر أمني رجال الحماية المدنية تواصلوا مع الطفل كريم بالحديث معه، لتحديد مكانه أسفل المنزل المنهار تمهيدا لإنقاذه وان كان معه أحد من أسرته علي قيد الحياة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج جثة سيدة مسنة تدعى سعاد زغلول يوسف، 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة.

و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبل ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، و على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف الي موقع العقار.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبل، ووجود مصابين وبعض الأشخاص تحت الأنقاض، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار علي قيد الحياة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.