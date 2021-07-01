آخرهم منة عرفة.. نجوم دخلت الفرحة بيوتهم واحتفلوا بعقد قرانهم في 2021

احتفل عدد كبير من مشاهير الفن بزفافهم أو زفاف أحد أفراد أسرتهم، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، واختلف كل منهم في طبيعة الطريقة التي تم الاحتفال بها، ما بين التقليدي والمبتكر ومنها ما وصفه الجمهور بـ"المجنون"، لاعتمادهم على طرق لم تخطر ببال أحد في حفل الزفاف ومن بين هؤلاء.

1- منة عرفة:

أعلن محمود المهدي، خطيب الفنانة منة عرفة عن عقد قرانهم في حفل يجمع أفراد العائلتين فقط، وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان خطوبتهما آخر مايو الماضي، و ظل الجمهور بين متشكك ومبارك خاصة بعدم تعمد الطرفين عدم إظهار أي من صور الحفل، حتى أكدت منة بتعليقها لدى خطيبها قائلة: "حتى آخر العمر".

2- حسن أبو الروس:

و احتفل الفنان حسن أبو الروس هو الآخر بعد قرانه، على مصممة الجرافيك غادة والي، قبل حوالي أسبوعين، واعتمد أبو الروس في الحفل تقديم فكرة مبتكرة والذهاب إلى الملاهي في سيارة مكشوفة، برفقة النجوم الذين حضروا الحفل وكان في مقدمتهم أفراد مسلسل بـ"100 وش".

3- محمد فراج وبسنت شوقي:

كما احتفل الثنائي الفني محمد فراج، وبسنت شوقي بعقد قرانهم، في حفل بسيط، بملابس أقرب إلى ملابس البحر منها إلى الزفاف، كما اعتمد الحضور الظهور بملابس تضاهي ما ارتداه العروسان في عقد قرانهم، أثناء الحفل المبهج الذي أقيم مطلع الشهر الجاري، بعد أكثر من عامين على إعلان الخطوبة.

4- حلا شيحة:

احتفلت الفنانة العائدة من الاعتزال، حلا شيحة بزفافها على الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد قرابة الثلاث أعوام على خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل مرة أخرى قدمت خلالهم مسلسلين دراميين، وعمل سينمائي واحد، كان ذلك في حفل بسيط حضره المقربين من العائلتين.

5- نجل مصطفى قمر:

وكان لأبناء النجوم نصيبًا من السعادة هذا العام، بعدما احتفل الفنان مصطفى قمر بحفل زفاف نجلة إياد، وسط كوكبة كبيرة من نجوم الفن والغناء ومن أبرزهم رموز حقبة التسعينات، شكلا معًا جوًا مبهج، أسعد الجمهور الذي شاهدوا حفل الزفاف وأعادهم إلى ذكريات العقد الماضي

ابو الروس

حلا ومعز