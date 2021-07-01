الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أول أيام معرض الكتاب (صور)

حرص المئات من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52 على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أول أيام المعرض، لما يعرف عن هذا الحدث الثقافي الضخم بالازدحام الشديد وتنوع الإقبال عليه.

وتمثلت هذه الإجراءات في الالتزام بارتداء القناع الطبي المعروف باسم "الكمامة"، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم، قبل دخول المعرض، بالتعاون مع وزارة الصحة التي تشارك بشكل رسمي لأول مرة في معرض الكتاب.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب