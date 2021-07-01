الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسعار الأضاحي في مصر 2021.. وأوقات الذبح وفقا للشريعة الإسلامية

الأضاحي
الأضاحي

أسعار الأضاحي في مصر 2021 من أكثر الكلمات التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر ذي القعدة لرغبة الكثير من المواطنين في ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى المبارك، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأسعار وموعد الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

أسعار الأضاحي في مصر 2021

شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعا ملحوظا في بعض محافظات الجمهورية بسبب إقبال المواطنين على الشراء حيث لم يتبق سوى أقل من 20 يوما فقط على عيد الأضحى المبارك.

ووصل سعر كيلو الخراف الحي إلى 60 جنيها فيما وصل سعر كيلو الجاموسي الحي إلى 55 جنيها وسعر الضأن الحي إلى 70 جنيها فيما استقرت أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حيث تتراوح أسعارها من 110 إلى 150 جنيها للكيلو وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف حيث وصل سعر إلى 7 آلاف جنيه للطن، فيما شهدت أيضا المواد الغذائية المتعلقة بتربية الأضاحي ارتفاع ملحوظ في الأسعار وذلك مع اقتراب العيد.

مواعيد ذبح الأضحية 2021

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن وقت الذبح الشرعي الأضحية عقب فراغ الناس من أداء صلاة العيد وتستمر حتى مغرب رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتسمى أيام النحر، فإن غابت شمس أخر أيام العيد فلا تعد أضحية وفضل بعض العلماء الذبح في أول أيام العيد، وذلك من منطلق المسارعة في الخير، وبعد الذبح يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين وذوي القربى وإطعام أهل البيت منها حيث يتم تقسيم لحوم الأضاحي على ثلاث أقسام.

اقرأ أيضاً

أفضل أسواق بيع الأضاحي في مصر 

 

نصائح للمضحين في ظل كورونا

أسعار الأضاحي في مصر 2021 وكيفية التعامل معها في ظل كورونا من أشهر التساؤلات الحالية التي تشغل بال الكثير من المقبلين على شراء الأضحية الشرعية حيث أصدرت دار الإفتاء مجموعة من النصائح أبرزها يجوز للمضحي إنابة أحد الجمعيات الخيرية في ذبح وتوزيع الأضاحي من خلال صك الأضحية، كما يجوز أيضاً شراء الأضاحي الالكتروني مادامت الأضحية تتوافر فيها كافة الضوابط الشرعية الحرص على تحقيق كافة معايير النظافة منذ الشراء وحتى توزيع اللحوم وذلك لتجنب انتشار عدوى الفيروس القاتل بين المواطنين.

أسعار الأضاحي أسعار الأضاحي في مصر أسعار الأضاحي في مصر 2021 الأضاحي عيد الأضحى الاضحية موعد الذبح صلاة العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

السيسى: مصر والصين تسعيان للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة بينهما

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021.. عيار 21 يرتفع

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.. ورسالة جديدة من ابنتها

«المالية»: الاقتصاد المصرى ثاني أكبر الاقتصادات عربيًا خلال عام 2020

حقيقة نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى الكاميرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى