أسعار الأضاحي في مصر 2021.. وأوقات الذبح وفقا للشريعة الإسلامية

أسعار الأضاحي في مصر 2021 من أكثر الكلمات التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر ذي القعدة لرغبة الكثير من المواطنين في ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى المبارك، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأسعار وموعد الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

أسعار الأضاحي في مصر 2021

شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعا ملحوظا في بعض محافظات الجمهورية بسبب إقبال المواطنين على الشراء حيث لم يتبق سوى أقل من 20 يوما فقط على عيد الأضحى المبارك.

ووصل سعر كيلو الخراف الحي إلى 60 جنيها فيما وصل سعر كيلو الجاموسي الحي إلى 55 جنيها وسعر الضأن الحي إلى 70 جنيها فيما استقرت أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حيث تتراوح أسعارها من 110 إلى 150 جنيها للكيلو وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف حيث وصل سعر إلى 7 آلاف جنيه للطن، فيما شهدت أيضا المواد الغذائية المتعلقة بتربية الأضاحي ارتفاع ملحوظ في الأسعار وذلك مع اقتراب العيد.

مواعيد ذبح الأضحية 2021

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن وقت الذبح الشرعي الأضحية عقب فراغ الناس من أداء صلاة العيد وتستمر حتى مغرب رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتسمى أيام النحر، فإن غابت شمس أخر أيام العيد فلا تعد أضحية وفضل بعض العلماء الذبح في أول أيام العيد، وذلك من منطلق المسارعة في الخير، وبعد الذبح يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين وذوي القربى وإطعام أهل البيت منها حيث يتم تقسيم لحوم الأضاحي على ثلاث أقسام.

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نصائح للمضحين في ظل كورونا

أسعار الأضاحي في مصر 2021 وكيفية التعامل معها في ظل كورونا من أشهر التساؤلات الحالية التي تشغل بال الكثير من المقبلين على شراء الأضحية الشرعية حيث أصدرت دار الإفتاء مجموعة من النصائح أبرزها يجوز للمضحي إنابة أحد الجمعيات الخيرية في ذبح وتوزيع الأضاحي من خلال صك الأضحية، كما يجوز أيضاً شراء الأضاحي الالكتروني مادامت الأضحية تتوافر فيها كافة الضوابط الشرعية الحرص على تحقيق كافة معايير النظافة منذ الشراء وحتى توزيع اللحوم وذلك لتجنب انتشار عدوى الفيروس القاتل بين المواطنين.