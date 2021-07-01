رامي حمدي في ضيافة صالون «اقرألي» لمناقشة رواية «لوحة كولاج»

يحل الكاتب "رامي حمدي" ضيفا على صالون "اقرألي" يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في تمام السابعة مساءً لمناقشة وتوقيع رواية "لوحة كولاج" والصادرة عن دار تويا للنشر والتوزيع.

مقطع من أجواء الرواية:

"أتأمل كل هذه الأحضان والقبلات في صمت. نحن شعب يخشى أحضان العلن. يعتبرها فعلا فاضحا رغم حاجتهم لها. هذه الأحضان لا تظهر إلا في لحظات اللقاء بَعد بُعد أو فراق. أحاول أن أتخيل القصص وراءها. هل هذا العجوز يودع هذه الفتاة أم يستقبلها؟ هناك، فتاة وشاب في أواخر العشرينات تضع رأسها على كتفه وهو يحتضن يدها بحب وسعادة. ما الذي يجعل كل هذه الإبتسامات تختفي بمجرد الخروج، شعبنا أصبح باردا -رغم حرارة دمائه- يكلم نفسه تارة، ويدمن النظرات الخاوية تارة أخرى. يكره كل شيء عمله، حياته، حاضره. يفتقد الهدف والأمل لماذا؟ لا أعرف".

يذكر أن رامي حمدي كاتب وروائى شاب من مواليد 1986، تخرج فى كلية التجارة جامعة طنطا، وعمل فى مجال الأدوية لفترة طويلة ثم قرر أن يتبع شغفه فى الكتابة فعمل محررا ببعض المواقع الإلكترونية، وصدرت روايته الأولى فيليا فى عام 2018، وأتبعها برواية أخرى هى "لوحة كولاج" الصادرة عن دار تويا للنشر والتوزيع.

ورواية "لوحة كولاج" رواية تجمع بين الفلسفة والسياسة والفانتازيا في رحلة للمستقبل بعد اكتشاف حياة أخرى على كوكب المريخ، كيف سيتم تقسيم الدول وما هى طريقة تفكير البشر وقتها إلى أن وصل لتكوين وزارة للسعادة، كيف تجمع العالم وما هي مقدساته، ما هو ثمن السعادة؟ ما ثمن التفكير؟ كيف تراعي الضمير على كوكب المريخ؟

والآن يكتب رامي حمدي رواية جديدة يتتبع فى كتابة لها ما تغير فى حياة جيله وكيف أثرت الأحداث السياسية والإجتماعية عليه وعلى الجيل كله سواء كانت هذه التغيرات جزئيا أو كليا

ملاحظات للزوار:

- حضور الندوات مجاني بشرط التسجيل من خلال هذا اللينك: https://bit.ly/2T4FC6E

- مقر انعقاد الندوات: مبنى "قنصلية" وسط البلد - القاهرة https://goo.gl/maps/79QjmPkhFoJFaSZ27