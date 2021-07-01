محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات الصرف الصحى ضمن «حياة كريمة» بالقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للمشروعات الجاري تنفيذها بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن الميادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والمواصفات القياسية للتنفيذ لتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتقديم مستوى معيشي أفضل.

جاء ذلك خلال لقائه هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات التى تم تنفيذها بقرى مركز القوصية وخاصة مشروعات الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حيث تم الانتهاء من مشروع صرف صحى قرية نزالى جنوب وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه مراحل التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بها.

ووجه محافظ اسيوط مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مركز القوصية بسرعة نهو اعمال مشروعات الصرف بقرى القوصية والنجوع التابعة لها والتى سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع مؤكداً على متابعته المستمرة والدورية لنسب الانجاز من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لتلك المشروعات فضلاً عن تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والوحدات القروية بالمرور اليومي عليها للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي عقبات قد تقف أمام التنفيذ.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

لقاء هويده شافعى (3)

لقاء هويده شافعى (2)