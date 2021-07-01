جامعة القاهرة: إعلان نتائج كليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية دار العلوم، لمناقشة عدد من الموضوعات حول تطوير الكلية ورفع كفاءتها، وذلك بحضور ومشاركة قيادات الكلية.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة على مدار الـ4 سنوات الماضية في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية من خلال خطة استراتيجية موسعة، مشيرًا إلى إشادة الأمم المتحدة بالتقدم غير المسبوق في القيادة الجامعية والقطاع الطبي، وفي أكثر من ملف شمل التسامح والسلام وغيرها من الملفات.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حرصت خلال السنوات الـ4 الأخيرة على الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بما ساهم في ظهورها على المستوى الدولي، ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في أن يقودها جناحا التقدم وهما العلوم الطبية الهندسية والعلوم الإنسانية الاجتماعية، وزيادة عدد المجلات الدولية الصادرة من الجامعة.

وأضاف الخشت، أن الجامعة تهدف الآن أن تكون جامعة من جامعات الجيل الرابع، والتي ترتكز أهم مفاهيمها على تكون عالمية في إطار السياق المحلي المصري ومراعاة الخصوصية الوطنية والنطاق العربي، وأن تكون للجامعة شبكة علاقات محلية قوية مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات بما يمثل التعمق في المحلية للوصول إلى العالمية.

وقال إن الركيزة الأساسية في الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة هو العمل في إطار البحث عن التقدم والجودة والحكمة والمصلحة العامة بما يمثل عدم الانقياد الأعمى للقديم، وعدم التقليد غير الواعي للغرب، مؤكدًا أن المعيار الرئيس هو "ما ينفع الناس".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على استكمال رفع كفاءة الحرم الجامعى والمنشآت الجامعية بما فيها كلية دار العلوم التي تمثل قوة علمية في العلوم العربية.

ومن جانبه رحب الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم، بحضور وترؤس الدكتور محمد الخشت مجلس الكلية، موجهًا له الشكر على كل أوجه الدعم التي قدمها لجامعة القاهرة بشكل عام وكلية دار العلوم بشكل خاص منذ توليه رئاسة الجامعة، وجهوده للارتقاء بالجامعة ورفع اسمها في جميع المحافل والتصنيفات الدولية والنهوض بالعملية التعليمية والبحثية في جميع القطاعات.

وكان الدكتور الخشت قبل حضور مجلس الكلية، قد تفقد الكلية وافتتح معمل التدريب واستديو إعداد المواد التعليمية.