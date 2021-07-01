الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يناقش إجراءات إنشاء مدرسة في سيدي براني

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بزيارة المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمقر المركز وسط مدينة مرسى مطروح وذلك لمناقشة آليات وسبل التعاون المشترك بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن زيارته لمقر المركز البحثي ولقاء مدير المركز جاءت لاستعراض سبل التنسيق المثمر  بين تعليم مطروح ومركز تنمية موارد المحافظة من خلال بروتوكول التعاون مضيفاً أنه تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بمقترح إنشاء مدرسة ثانوية زراعية للزراعة المطرية في مدينة سيدي براني ومقترح انشاء مدرسة لتحلية مياه البحر وتحلية مياه الآبار الارتوازية والجوفية المالحة في منطقة غرب مطروح.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن ذلك يأتي استمرارا لمسيرة التعاون الناجحة مع مركز التنمية المستدامة بعد إقبال الطلاب الكبير علي الالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية وفصل المشغولات الصوفية اليدوية البدوية  مشيرا الي أن ذلك يأتي في ظل حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة في مجالات التنمية الزراعية والصناعية  وكذلك ربط التعليم الزراعي والصناعي باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال مد جسور الشركة والتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب مع المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص العاملة في مجالات تخصصها وتقديم فرص تدريب وتأهيل الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل وتخريج طالب ذي مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف.

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن التعاون المتواصل مع المنظومة التعليمية يأتي لتطوير وتحديث القطاع الزراعي في كافة مجالاته بمحافظة مطروح بدعم ورعاية قائد الأقليم بالإضافة إلي  العمل البحثي لزيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والمساهمة الفعالة في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتطورة.

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التعليم الفنى محافظة مطروح مركز التنمية المستدامة سيدى براني تعليم مطروح

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