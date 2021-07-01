بدء استلام ملفات المقبولين بالصف الأول الابتدائي اليوم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بداية من اليوم، فى استلام ملفات المتقدمين للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، حتى يوم 31 يوليو.

وقررت الوزارة، أن يكون إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وفور قبول الطلب، يمكن لولى الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقى للطالب.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إنه سيتم تحديد لجنة بكل مدرسة، لاستلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس ثم تقوم اللجنة بفحص الملف الورقى والتأكد من استيفاء البيانات، وتابع أن يقوم مسؤول المعلومات بالمدرسة بتسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئى من خلال التطبيق الإلكترونى المعد للمدارس، طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت من 1 يونيو حتى 30 يونيو الماضى رابطا إلكترونيا ومنصة لاستقبال طلبات الأطفال المتقدمين للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

وطالبت جميع أولياء الأمور والطلاب بضرورة تنفيذ كافة التعليمات بشأن كتابة البيانات صحيحة ودقيقة، وتتم أعمال التقديم وفق مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بدقة بداية من كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب واختيار المدرسة وفق المربع السكني.

وحددت الوزارة شروط تقديم المدارس الحكومية 2021-2022:

1- يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 6 سنوات ويجب ألا يزيد سنه عن 9 سنوات.

2- يجب على ولي الأمر كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية الأقرب لسكنه، وذلك حتى تكون أول رغبة في المربع السكني له وفق عنوان ولي أمر الطالب طبقاً لبطاقة الرقم القومي.

3- يتم تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 من هنـــا.

4- ضرورة كتابة بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

5- تعلن نتيجة التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يقوم الطالب بتسليم الملف ورقياً في المدرسة.

والأوراق المطلوبة في تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 :

1- يقدم الطالب عدد 4 صور شخصية.

2- يقدم كل طالب شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3- يقدم الطالب دمغات التأمين الصحي.

4- ضرورة تقديم صورة من بطاقة الوالدين.

5- تقديم طابع مغي وطابع مهن تعليمية.

6- يجب على الطالب تقديم صورة من عملية التقديم الإلكتروني التي تمت عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتي تشمل على 3 رغبات في 3 مدارس.

7- ضرورة تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

8- أخيرًا تقديم ملف به جميع أوراق التقديم.